МИД пообещал вернуть россиян после экстрадиции из Болгарии в США

Ранее Life.ru писал, что история началась в Болгарии, где суд неожиданно встал на сторону США. Сергей Ивин и Олег Ольшанский были задержаны по запросу Вашингтона и обвинены в нарушении санкций и отмывании денег. Их защита пыталась оспорить решение, но экстрадицию всё же провели, несмотря на усилия юристов и дипломатов.