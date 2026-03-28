МИД пообещал вернуть россиян после экстрадиции из Болгарии в США

В ведомстве подчеркнули, что россиянам уже оказывается поддержка через загранучреждения на территории США. Кроме того, работа по их возвращению будет продолжена. В МИД также заверили, что не намерены оставлять ситуацию без внимания.
«В рамках своей компетенции продолжим делать всё возможное для облегчения судьбы росграждан и их скорейшего возвращения на родину», — подчеркнули дипломаты в разговоре с РИА «Новости».
Ситуация остаётся на контроле российских властей, а дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от юридических процедур в США.
Ранее Life.ru писал, что история началась в Болгарии, где суд неожиданно встал на сторону США. Сергей Ивин и Олег Ольшанский были задержаны по запросу Вашингтона и обвинены в нарушении санкций и отмывании денег. Их защита пыталась оспорить решение, но экстрадицию всё же провели, несмотря на усилия юристов и дипломатов.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.