Хуситы пригрозили вступить в войну с США и выдвинули свои требования

Йеменские хуситы готовы к прямой военной интервенции на стороне Ирана в рамках конфликта на Ближнем Востоке в случае нарушения хотя бы одного из требований страны. Об этом заявил официальный представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.
Согласно заявлению, хуситы готовы вступить в войну в любом из следующих случаев:
использование Красного моря для проведения враждебных операций США и Израиля против Ирана и любой другой мусульманской страны;
продолжение наращивания боевых действий против Ирана.
Йеменские хуситы также потребовали немедленно прекратить агрессию против мусульманских стран — Палестины, Ливана, Ирана и Ирака, а также снять «несправедливую блокаду Йемена».
The Wall Street Journal писала, что Саудовская Аравия и США пытаются не допустить вступления в войну на Ближнем Востоке йеменских хуситов. Саудовские чиновники стремятся поддерживать дипломатические отношения с хуситами, чтобы удержать их от участия в конфликте, сказал американский чиновник. США и Израиль также стараются избегать провокаций, которые могли бы вовлечь хуситов, добавил он.
«Если хуситы вмешаются в конфликт, это действительно повысит ставки, — счел эксперт New America Адам Барон. — Это втянет Суэцкий канал и египтян, а также еще больше приблизит к нему Саудовскую Аравию».
Ранее высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр не исключил, что Йемен может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для США и Израиля, как только будет принято решение вмешаться в войну на Ближнем Востоке на стороне Ирана. Иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник в стране писало, что Иран перекроет Баб-эль-Мандебский пролив в случае наземного вторжения на свои территории, в том числе на острова.
Баб-эль-Мандебский пролив расположен между Йеменом и Эритреей, он соединяет Аденский залив с Красным морем. С 1869 года Баб-эль-Мандебский пролив служит южными воротами в Суэцкий канал, через который осуществляется 10−12% мировой морской торговли и порядка 30% мировых контейнерных перевозок (ежегодно канал и пролив проходят порядка 20 тыс. судов).
