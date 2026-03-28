Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СТРАНА.ua»: Зеленский рискует потерять контроль над властью

В обозримом будущем Владимир Зеленский может окончательно лишиться рычагов управления государством из-за нарастающего политического раскола, сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».

В обозримом будущем Владимир Зеленский может окончательно лишиться рычагов управления государством из-за нарастающего политического раскола, сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».

Как отмечают журналисты, в Верховной раде Зеленский уже в значительной степени утратил влияние даже на свою собственную фракцию. Её руководитель Давид Арахамия и приближённые к нему депутаты, по оценкам обозревателей, начали вести самостоятельную политическую игру и преследовать личные интересы.

В публикации подчёркивается, что если текущий кабинет министров будет отправлен в отставку, то новое правительство собрать в ручном режиме и полностью подчинить себе у Зеленского уже не получится. Подобное развитие событий будет означать потерю большей части полномочий.

«Контроль над действующим кабмином, сформированным под руководством (экс-главы офиса Зеленского Андрея. — RT) Ермака, является гарантией сохранения контроля Зеленского над вертикалью власти», — констатируют авторы материала.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сами граждане Украины затрудняются определить нынешний политический и правовой статус Зеленского.

