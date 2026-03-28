Трамп допустил прекращение поддержки НАТО со стороны США

США не обязательно присутствовать на собраниях НАТО и поддерживать альянс на фоне его действий, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на конференции в Майами. Запись трансляции доступна на YouTube-канале Белого дома.
«Звучит как сенсационная новость, не так ли? Но это факт. Зачем нам быть там [в НАТО] для них [европейских стран], если они там не для нас», — заявил Трамп.
В ходе своего выступления президент США также обрушился с критикой на альянс на фоне конфликта на Ближнем Востоке. «Я всегда говорил, что мы им помогаем, но они никогда не помогут нам. Если что-то серьезное случится, я не думаю, что это произойдет, но если что-то случится — я гарантирую вам, что их не будет рядом», — заявил республиканец.
Газета The Telegraph со ссылкой на американские источники сообщила, что Трамп рассматривает возможность реорганизации НАТО, чтобы наказать союзников, не выполняющих его требования по финансированию. Речь идет о модели «плати за игру» («pay for play»), которая может лишить их права голоса, в том числе при решении вопроса о начале войны, отметила газета. Это одна из идей после того, как союзники отклонили его просьбу направить корабли для возобновления работы Ормузского пролив, говорится в материале.
Источники газеты сообщили, что президент США также думает о выводе войск из Германии. «Наше недовольство европейцами вполне обосновано», — заявил собеседник The Telegraph из администрации Трампа, добавив, что страны, не платящие 5% ВВП на военные расходы, не должны голосовать по вопросам будущих расходов в НАТО.
Кроме того, как писала The Financial Times, слова генсека НАТО Марка Рютте о необходимости поддерживать США в деблокировании Ормузского пролива обострили напряженность внутри альянса и поставили европейцев в «неловкое положение». «Мы хотим показать готовность к сотрудничеству, но при этом действительно не можем участвовать [в конфликте] никоим образом», — заявил дипломатический источник ЕС газете.
26 марта Рютте представил в штаб-квартире альянса в Брюсселе ежегодный доклад за 2025 год. Выступая перед журналистами, он отметил, что в прошлом году НАТО «начало новую главу» и пересмотрело свой подход к расходам на оборону. «Слишком долго европейские союзники и Канада чрезмерно полагались на военную мощь США. Мы не брали на себя достаточную ответственность за собственную безопасность», — заявил он.
Согласно отчету альянса, среди стран, которые пока не продвинулись выше отметки в 2% ВВП на военные расходы, — Португалия, Канада, Бельгия, Албания и Испания. Последняя стала единственной страной НАТО, отказавшейся на прошлогоднем саммите в Гааге увеличить расходы до 5%, как того требовал Трамп.
Оставайтесь на связи с РБК в Mах.