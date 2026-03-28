Тимур Иванов заключил сделку со следствием по делу о коррупции

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, ознакомившись с материалами дела о взятках, отмывании денег и хранении оружия, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве в обмен на переквалификацию преступлений на злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и «Коммерсантъ».
Осужденный экс-замминистра и его защита ознакомились с материалами второго дела о трех эпизодах получения взяток в особо крупном размере, отмывании денег в особо крупном размере, а также в незаконном хранении оружия.
«Обвиняемый подписал досудебное соглашение о сотрудничестве с условием, что вмененные ему преступления следствие квалифицирует как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)», — рассказал собеседник ТАСС. По его словам, в рамках досудебного соглашения Иванов обязуется сообщить следователям о преступлениях нескольких должностных лиц и их незаконном имуществе.
По данным «Коммерсантъ», подписание протокола об окончании ознакомления с 458 томами уголовного дела, которые Иванов и его адвокаты изучали с сентября 2025 года, состоялось утром 27 марта в СИЗО «Лефортово».
В ходатайстве о сотрудничестве, которое пожал Иванов в тот же день, он сообщил о взаимоотношениях с признавшим вину Александром Фоминым, соучредителем компании «Олимпситистрой». По версии следствия, в 2018—2023 годах Иванов получил от него взятку на сумму не менее 1,185 млрд руб. в виде работ и стройматериалов. Из них 390 млн руб. потратили на реставрацию усадьбы в Чистом переулке в Москве, принадлежащей структуре, связанной с экс-замминистра. Еще 795 млн руб. компания Фомина направила на строительство усадьбы Панкратово в Тверской области, бенефициаром которой также был Иванов. В обмен Минобороны заключило с компаниями Фомина многомиллиардные контракты.
Следствие также вменяет Иванову получение взятки в виде невозвратного кредита на 152 млн руб. агрокомплексу «Русское село», соучредителем которого был доверенное лицо экс-замминистра Сергей Бородин. Третий эпизод касается безвозмездного строительства бани с котельной стоимостью 56 млн руб. для бывшей жены Иванова на Рублево-Успенском шоссе, пишет «Коммерсантъ».
1 июля 2025 года Мосгорсуд приговорил Тимура Иванова к тринадцати с половиной годам колонии и штрафу 100 млн руб. за хищение средств при закупке паромов для Керченской переправы. Следствие установило, что было похищено свыше 216 млн руб. Суд взыскал с Иванова солидарно 3,9 млрд руб. по иску банка «Интеркоммерц» и 216,5 млн руб. в пользу АО «Главное управление обустройства войск». В ноябре Арбитражный суд Москвы признал его банкротом по иску ПСБ на 228 млн руб. и открыл процедуру реализации имущества экс-чиновника.
В октябре Иванов заявил о готовности отправиться в зону спецоперации. Позже, в феврале 2026 года адвокат Иванова Денис Балуев сообщил РБК, что экс-замминистра подал к Минобороны иск в связи с игнорированием просьбы заключить с ним контракт и отправить его в зону военной операции. В начале марта военкомат Москвы отказал Иванову в заключении контракта.
