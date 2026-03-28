Иран в третий раз сообщил об атаке на АЭС «Бушер»

«Нападение на объекты мирного ядерного использования является вопиющим нарушением международного права и представляет собой серьезную угрозу безопасности региона», — говорится в сообщении.
«Генеральный директор [МАГАТЭ Рафаэль] Гросси вновь призывает к максимальной сдержанности со стороны военных, чтобы избежать риска ядерной аварии», — говорится в сообщении агентства.
С начала военной операции Израиля и США против Ирана сообщения об атаках на АЭС «Бушер» появлялись еще дважды. 7 марта Организация по атомной энергии Ирана заявила, что снаряд упал на территорию АЭС «Бушер», повреждений и пострадавших не было. МАГАТЭ тогда сообщило, что в конструкцию, расположенную в 350 м от реактора станции, попал снаряд, она была разрушена.
Позже, 24 марта, Организация по атомной энергии Ирана вновь зафиксировала прилет снаряда на территорию АЭС, человеческих или материальных потерь не последовало. МАГАТЭ подтвердило, что Иран уведомил организацию о произошедшем.
Глава «Росатома» Алексей Лихачев после очередного удара сообщил, что на АЭС приступили к новому этапу эвакуации персонала. О «мощной» эвакуации сотрудников он сообщал и после первого удара.
МИД России выразил крайнее возмущение в связи с ударами по территории АЭС. «Впечатление такое, что агрессоры специально стремятся устроить масштабную ядерную катастрофу в регионе с целью сокрытия и оправдания своих преступных действий», — заявило дипведомство.
