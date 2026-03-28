«Джордж Буш» выдвинулся на Ближний Восток

США отправляют на Ближний Восток третий авианосец для усиления группировки, которая участвует в операции против Ирана. Авианосную ударную группу возглавляет корабль USS George H.W. Bush «Джордж Буш». Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

На борту авианосца разместили 48 боевых истребителей. Как только группа прибудет в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке, корабли присоединятся к текущим боевым операциям против Ирана. Ракетные эсминцы USS Ross, USS Donald Cook и USS Mason уже покинули базы на Атлантике.

В середине марта флагман американского флота авианосец USS Gerald R. Ford прекратил участие в операции «Эпическая ярость». Корабль направился на Крит для ремонта. На борту возник пожар. Один матрос получил травмы и покинул судно. Более 200 человек обратились за медицинской помощью после вдыхания дыма.

