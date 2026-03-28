«Джордж Буш» выдвинулся на Ближний Восток

В середине марта флагман американского флота авианосец USS Gerald R. Ford прекратил участие в операции «Эпическая ярость». Корабль направился на Крит для ремонта. На борту возник пожар. Один матрос получил травмы и покинул судно. Более 200 человек обратились за медицинской помощью после вдыхания дыма.