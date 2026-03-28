Никонов ответил, когда США снимут санкции против России

США, скорее всего, не снимут с России санкции до конца президентского срока Трампа, ответил Никонов по итогам переговоров депутатов с американскими коллегами. На днях Трамп продлил часть санкций против России на год.

Источник: РБК

Вероятно, США не отменят санкции против России до конца второго срока президента США Дональда Трампа, сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») по итогам визита в США делегации российских депутатов, передает «РИА Новости».

«Мой ответ — скорее нет», — сказал Никонов в ответ на соответствующий вопрос.

Он добавил, что снятие санкций с России едва ли будет быстрым процессом, большого оптимизма ждать не стоит.

О том, что снятие санкций с России может быть в числе первых шагов совместной работы по итогам российско-американских переговоров, накануне говорил член российской делегации Борис Чернышев.

Двумя днями ранее президент США Дональд Трамп на год продлил действие части санкций в отношении России, которые были введены из-за предполагаемого вмешательства в американские выборы. Эти санкции были введены предшественником Трампа Джо Байденом и неоднократно продлевались.

Кроме того, США ослабили санкции против российской нефти 12 марта. Речь идет о генеральной лицензии 134A — уточнении лицензии 134, принятой на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Вашингтон разрешил продажу российских нефти и нефтепродуктов, которые уже были погружены на танкеры. Лицензия действует до 11 апреля. Позже президент США заявил, что ослабление нефтяных санкций против России носит временный характер и пообещал их возвращения.

Россия считает западные санкции незаконными и малоэффективными.

