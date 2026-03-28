Мир на Украине возможен только при реальном желании Киева его заключить. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Его слова прозвучали в интервью РИА Новости.
Как отметил Сальдо, конфликт на Украине действительно можно завершить уже в 2026 году. Но Киев должен захотеть этого на деле, а не на словах.
«Теоретически — да, если в Киеве и у его покровителей появится готовность говорить серьёзно, а не заниматься риторикой», — сказал Сальдо.
При этом он подчеркнул, что пока ситуация остается иной. Так, Киев продолжает всячески затягивать конфликт с Москвой.
«Поэтому здесь нельзя строить иллюзий. Мир возможен, когда его действительно хотят. Не на телеэкране, а в практических решениях», — отметил губернатор.
Немногим ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о причинах трагических событий на постмайданной Украине. По его словам, всему виной остается государственный переворот, поддержанный западными странами. Именно эти события запустили цепочку последующих процессов. И ответственность за это лежит на прежней американской администрации и ряде европейских государств.