WSJ: истощение арсеналов ПВО США может оставить Украину без ракет

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Интенсивное использование высокотехнологичных ракет-перехватчиков Израилем и США на Ближнем Востоке ведет к истощению арсеналов, из-за чего Украина рискует остаться без необходимых боеприпасов. Об этом пишет 27 марта газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источник: U.S. Army

Издание утверждает, что Вашингтон и его союзники сталкиваются с глобальной нехваткой систем противоракетной обороны на фоне затяжного противостояния с Ираном. Быстрый расход дорогостоящих вооружений для отражения ударов иранских ракет и беспилотников массового производства усугубляет проблемы с восполнением арсеналов ракет-перехватчиков и их поставками. В результате, как предупреждают аналитики газеты, участники других вооруженных конфликтов, в частности на Украине, с высокой вероятностью пострадают от растущего дефицита.

«Это дефицитные национальные ресурсы, и они нужны нам для других частей мира. Мы не можем продолжать в том же духе», — приводит The Wall Street Journal слова директора Проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований Тома Карако.

Глобальная нехватка также затрагивает американские комплексы THAAD и распространяется на страны Персидского залива, запрашивающие у США дополнительные ракеты.

По данным The Wall Street Journal, Израиль уже вынужден экономить ракеты для передовых систем ПРО, применяя менее совершенные аналоги, из-за чего иранские удары все чаще достигают своих целей.

Издание отмечает, что из-за дефицита передовых средств ПВО израильские военные вынуждены решать, какие ракеты сбивать, а какие пропускать. В частности, ранее Израиль безуспешно пытался перехватить две баллистические ракеты, ударившие по городам Димона и Арад, применив менее совершенные боеприпасы.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше