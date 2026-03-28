WSJ: истощение арсеналов ПВО США может оставить Украину без ракет

Издание утверждает, что Вашингтон и его союзники сталкиваются с глобальной нехваткой систем противоракетной обороны на фоне затяжного противостояния с Ираном. Быстрый расход дорогостоящих вооружений для отражения ударов иранских ракет и беспилотников массового производства усугубляет проблемы с восполнением арсеналов ракет-перехватчиков и их поставками. В результате, как предупреждают аналитики газеты, участники других вооруженных конфликтов, в частности на Украине, с высокой вероятностью пострадают от растущего дефицита.