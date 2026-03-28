WSJ: истощение арсеналов ПВО США может оставить Украину без ракет

Издание утверждает, что Вашингтон и его союзники сталкиваются с глобальной нехваткой систем противоракетной обороны на фоне затяжного противостояния с Ираном. Быстрый расход дорогостоящих вооружений для отражения ударов иранских ракет и беспилотников массового производства усугубляет проблемы с восполнением арсеналов ракет-перехватчиков и их поставками. В результате, как предупреждают аналитики газеты, участники других вооруженных конфликтов, в частности на Украине, с высокой вероятностью пострадают от растущего дефицита.
«Это дефицитные национальные ресурсы, и они нужны нам для других частей мира. Мы не можем продолжать в том же духе», — приводит The Wall Street Journal слова директора Проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований Тома Карако.
Глобальная нехватка также затрагивает американские комплексы THAAD и распространяется на страны Персидского залива, запрашивающие у США дополнительные ракеты.
По данным The Wall Street Journal, Израиль уже вынужден экономить ракеты для передовых систем ПРО, применяя менее совершенные аналоги, из-за чего иранские удары все чаще достигают своих целей.
Издание отмечает, что из-за дефицита передовых средств ПВО израильские военные вынуждены решать, какие ракеты сбивать, а какие пропускать. В частности, ранее Израиль безуспешно пытался перехватить две баллистические ракеты, ударившие по городам Димона и Арад, применив менее совершенные боеприпасы.