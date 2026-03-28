Трамп может лишить НАТО права использовать пятую статью устава, пишут СМИ

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность лишения стран-членов НАТО, неспособных довести свои расходы на оборону до требуемых 5%, права на использование пятой статьи устава альянса, пишет издание Telegraph.

Источник: Reuters

Ранее президент США допустил, что Вашингтон может прекратить поддержку НАТО из-за действий альянса.

«Согласно предложениям, которые рассматривает Трамп, союзники по НАТО, которы не выполняют новые целевые (расходы на оборону — ред.), могут быть отстранены от принятия решений о расширении совместных миссий и активации пятой статьи (устава НАТО — ред.) о коллективной обороне», — говорится в публикации.

Как заявил один из источников Telegraph, официальные лица США в нескольких встречах активно продвигали эту модель, однако, по словам других источников, официально эта идея не выносилась на обсуждения в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В Гааге 24—25 июня 2025 года прошел первый после избрания Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.

Итогом саммита стало условное обязательство стран-участниц к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт включили в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер-министр Испании Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заверял, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.

