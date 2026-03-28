Трамп может лишить НАТО права использовать пятую статью устава, пишут СМИ

Итогом саммита стало условное обязательство стран-участниц к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт включили в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер-министр Испании Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заверял, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.