Бренд Apple хочет зарегистрировать новый товарный знак в России

Компания Apple хочет зарегистрировать в России новый товарный знак Genius Browse. Об этом свидетельствуют данные Роспатента.
Как следует из опубликованной информации, заявка поступила в марте текущего года. В документах в качестве заявителя указана «Эппл Инк».
В случае регистрации компания сможет продвигать в России программное обеспечение Genius Browse. Эта функция в приложении Apple TV автоматически подбирает фильмы и сериалы. В первую очередь, на основе предпочтений пользователя.
Ранее сообщалось, что французский бренд Louis Vuitton также зарегистрировал новый товарный знак в России. Заявка была подана в 2024 году, а одобрена — в марте 2026 года. Теперь компания официально может реализовывать продукцию категории люкс на российском рынке.