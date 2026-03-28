Бренд Apple хочет зарегистрировать новый товарный знак в России

Apple хочет зарегистрировать товарный знак, позволяющий продвигать ПО для телевизоров.

Источник: Комсомольская правда

Компания Apple хочет зарегистрировать в России новый товарный знак Genius Browse. Об этом свидетельствуют данные Роспатента.

Как следует из опубликованной информации, заявка поступила в марте текущего года. В документах в качестве заявителя указана «Эппл Инк».

В случае регистрации компания сможет продвигать в России программное обеспечение Genius Browse. Эта функция в приложении Apple TV автоматически подбирает фильмы и сериалы. В первую очередь, на основе предпочтений пользователя.

Ранее сообщалось, что французский бренд Louis Vuitton также зарегистрировал новый товарный знак в России. Заявка была подана в 2024 году, а одобрена — в марте 2026 года. Теперь компания официально может реализовывать продукцию категории люкс на российском рынке.