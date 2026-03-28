В конце февраля в Службе внешней разведки Российской Федерации заявили, что Великобритания и Франция планируют передать Киеву европейские комплектующие, оборудование и технологии для создания ядерного оружия. Британские и французские политики, как говорили в российском ведомстве, стремятся замаскировать передачу ядерного оружия Киеву под разработку самой Украины. В СВР сказали, что Лондон и Париж зря рассчитывают избежать ответственности за планы вооружить Киев ядерной бомбой, а также заявили, что в политических, военных и дипломатических кругах Франции и Великобритании остается «немало здравомыслящих людей, понимающих опасность безрассудных действий» лидеров двух государств.