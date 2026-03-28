«Доведём дело до конца»: Арабские страны не хотят, чтобы Трамп заключал сделку с Ираном

Чиновники сомневаются в целях и обоснованности действий Вашингтона, а также в необходимости американских баз, превращающих их страны в мишени. Публично они эти опасения не высказывают, чтобы не разозлить Трампа.
Главный страх — что Белый дом заключит с Ираном соглашение, которое не ограничит ракетную программу и поддержку прокси-группировок. Арабские политики считают такой исход вероятным, поскольку Трампу нужно объявить о победе и выйти из непопулярной войны, вызвавшей рост цен. В этом случае им придётся иметь дело с «озлобленным Ираном», сохраняющим контроль над Ормузским проливом.
При этом администрация США даёт понять, что планов наземного вторжения пока нет, несмотря на переброску тысяч военных в регион. Практически все страны Персидского залива выступают за продолжение конфликта.
«Я ни разу не слышал фразу “давайте доведём дело до конца”, но именно таков настрой», — заявил европейский чиновник.
Вашингтон желает заполучить остров Харк, где находится важнейший для Тегерана морской терминал для сырой нефти. В связи с этим иранская армия прямо сейчас укрепляет его оборону.
Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.