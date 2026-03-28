«Доведём дело до конца»: Арабские страны не хотят, чтобы Трамп заключал сделку с Ираном

Главный страх — что Белый дом заключит с Ираном соглашение, которое не ограничит ракетную программу и поддержку прокси-группировок. Арабские политики считают такой исход вероятным, поскольку Трампу нужно объявить о победе и выйти из непопулярной войны, вызвавшей рост цен. В этом случае им придётся иметь дело с «озлобленным Ираном», сохраняющим контроль над Ормузским проливом.