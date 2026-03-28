Европа хочет вывести свои армии на уровень ВС РФ к 2030 году

«На сегодня они отстают от нас в количестве различных беспилотных аппаратов, в умении их применять, в том числе в широких масштабах, но важность этого направления они безусловно понимают», — сказал Картаполов ТАСС.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что неоспоримое преимущество российской армии перед вооружёнными силами любой европейской страны заключается в колоссальном боевом опыте, который она приобрела в ходе специальной военной операции.
