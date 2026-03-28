«Последовательно доводим до южнокорейской стороны по различным каналам принципиальную позицию России о недопустимости участия РК (Республики Корея — прим. ТАСС) в прямой и опосредованной накачке летальным оружием киевского режима, в том числе в рамках инициативы PURL. В противном случае двусторонние отношения России и РК могут серьезно пострадать, и мы будем вынуждены принять ответные меры. Надеюсь, что нам не придется идти на такие шаги», — сказал замглавы МИД, комментируя информацию о том, что Южная Корея изучает возможность участия в программе Prioritised Ukraine Requirements List (PURL).
Руденко: Москва ответит Сеулу в случае поставок оружия Киеву
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Россия будет вынуждена принять ответные меры в отношении Южной Кореи в случае поставок оружия киевскому режиму. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.