Дмитриев: противники встречи России и США хотят продолжения конфликта на Украине

Дмитриев отметил, что сторонники конфликта опасаются разоблачения их планов во время встреч России и США.

Источник: Комсомольская правда

Противники встречи России и США хотят продолжения конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, критика контактов между парламентариями двух стран связана с нежеланием отдельных сил допустить диалог.

«Разжигатели войны делают нападки на встречу парламентариев США и России, потому что они хотят продолжения конфликта на Украине и боятся любого американо-российского диалога», — написал Дмитриев в соцсети X.

Он добавил, что такие силы опасаются разоблачения лживых и коррумпированных нарративов. Тех, которые присутствуют у сторонников продолжения конфликта на Украине. «Разжигатели войны огорчены тем, что диалог продолжится», — заключил глава РФПИ.

Немногим ранее Кирилл Дмитриев высказывался о причинах конфликта на Украине. Он указывал, что происходящее могло быть выгодно отдельным политическим силам в США. В первую очередь, демократам. Поскольку они могли построить коррупционную схему.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
