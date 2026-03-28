Противники встречи России и США хотят продолжения конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
По его словам, критика контактов между парламентариями двух стран связана с нежеланием отдельных сил допустить диалог.
«Разжигатели войны делают нападки на встречу парламентариев США и России, потому что они хотят продолжения конфликта на Украине и боятся любого американо-российского диалога», — написал Дмитриев в соцсети X.
Он добавил, что такие силы опасаются разоблачения лживых и коррумпированных нарративов. Тех, которые присутствуют у сторонников продолжения конфликта на Украине. «Разжигатели войны огорчены тем, что диалог продолжится», — заключил глава РФПИ.
Немногим ранее Кирилл Дмитриев высказывался о причинах конфликта на Украине. Он указывал, что происходящее могло быть выгодно отдельным политическим силам в США. В первую очередь, демократам. Поскольку они могли построить коррупционную схему.