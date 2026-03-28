Порт Салала в Омане подвергся атаке двух БПЛА

Порт Салала в Омане был атакован с использованием 2 беспилотных аппаратов, заявило Оманское информационное агентство.
Как уточняется, при атаке пострадал один из иностранных работников порта, который получил ранения средней степени тяжести.
Авторы публикации рассказали, что порт расположен в южной части страны. Был поврежден подъемный кран.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
