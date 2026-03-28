Война с Ираном оставит Зеленского без критически важного вооружения, пишут СМИ

Издание отмечает, что Вашингтон и союзники столкнулись с глобальным дефицитом систем ПРО. Быстрый расход дорогих вооружений на отражение атак Ирана затрудняет восполнение запасов.
«Это дефицитные национальные ресурсы, и они нужны нам для других частей мира. Мы не можем продолжать в том же духе», — цитирует WSJ эксперта Тома Карако.
Нехватка затронула и комплексы THAAD, и страны Персидского залива, запрашивающие дополнительные ракеты. Израиль уже вынужден экономить, используя менее совершенные аналоги, из-за чего иранские удары всё чаще достигают целей. Так, две баллистические ракеты, ударившие по городам Димона и Арад, перехватить не удалось.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Запад отодвинул Украину на второй план из-за войны на Ближнем Востоке. Он добавил, что у Киева большие проблемы с противовоздушной обороной и попросил дать ему ещё денег.
