Отсчет пошел: операция США может привести к полной катастрофе

Мир ожидает резкое обострение обстановки на Ближнем Востоке, способное привести к блокировке одной из важнейших морских артерий планеты. Агентство Tasnim, ссылаясь на высокопоставленный источник в силах безопасности, сообщает о решимости Ирана радикально ответить на попытки агрессии со стороны США. По словам представителя иранских спецслужб, любая военная активность Вашингтона в зоне Ормузского пролива повлечет за собой немедленное и полное прекращение навигации.