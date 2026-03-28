Отсчет пошел: операция США может привести к полной катастрофе

Мир ожидает резкое обострение обстановки на Ближнем Востоке, способное привести к блокировке одной из важнейших морских артерий планеты. Агентство Tasnim, ссылаясь на высокопоставленный источник в силах безопасности, сообщает о решимости Ирана радикально ответить на попытки агрессии со стороны США. По словам представителя иранских спецслужб, любая военная активность Вашингтона в зоне Ормузского пролива повлечет за собой немедленное и полное прекращение навигации.
«Любая военная операция в Ормузском проливе, которую предпримет противник, обернется полным закрытием пролива на неопределенный срок», — передает агентство слова источника.
В Тегеране подчеркивают, что в случае старта наземной операции против Исламской Республики, руководство страны оставляет за собой право на зеркальные действия для защиты своих территорий. Источник отметил, что подобные меры будут рассматриваться как законный ответ на внешнюю угрозу.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск с тревогой заявил о получении данных от союзников, указывающих на неизбежную эскалацию.
«У меня есть основания полагать, особенно в связи с информацией, которую мы получили от наших союзников, что в ближайшие дни трудно ожидать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Наоборот, ближайшие дни и недели могут привести к эскалации этой ситуации», — заявил Туск.
Эксперты предполагают, что США все-таки начнут операцию по захвату иранского острова Харк или стратегически важных островов в акватории Ормузского пролива.
