Трамп хочет лишить членов НАТО права пользоваться знаменитой статьей Устава: о чем речь

Как ранее писал KP.RU, Трамп в последнее время любит пожурить НАТО публично. Во-первых, президент США жестко отругал союзников по блоку за отказ помочь американцам в их операции в Иране. По его мнению, НАТО за это не заслуживает поддержки. Во-вторых, американский лидер нередко публично грозится выйти из альянса. Все из-за денег. По его словам, европейские союзники игнорируют свои обязательства по финансированию НАТО, а больше всех денег в альянс вносят именно Штаты.