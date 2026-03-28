Трамп хочет лишить членов НАТО права пользоваться знаменитой статьей Устава: о чем речь

Telegraph: Трамп захотел лишить страны НАТО права на коллективную оборону.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может лишить НАТО знаменитой статьи Устава альянса. Речь идет о пятой статье — то есть принципа коллективный обороны (военная агрессия против любого участника блока трактуется как атака против всего альянса — Прим. Ред.). Об этом пишет издание Telegraph.

Речь при этом идет о лишении права использовать пятую статью для тех стран-членов Североатлантического альянса, которые неспособны довести своих расходы на оборону до требуемых 5 процентов.

«Согласно инициативам, о которых думает Трамп, союзники по НАТО, которые не выполняют новые целевые расходы на оборону, могут быть отстранены от принятия решений о расширении совместных миссий и активации пятой статьи о коллективной обороне», — говорится в публикации.

По данным источника, официальные лица в США продвигали эту модель на ряде встреч. Однако такая идея все же не была вынесена на обсуждение в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Как ранее писал KP.RU, Трамп в последнее время любит пожурить НАТО публично. Во-первых, президент США жестко отругал союзников по блоку за отказ помочь американцам в их операции в Иране. По его мнению, НАТО за это не заслуживает поддержки. Во-вторых, американский лидер нередко публично грозится выйти из альянса. Все из-за денег. По его словам, европейские союзники игнорируют свои обязательства по финансированию НАТО, а больше всех денег в альянс вносят именно Штаты.

