Глава киевского режима отметил, ему «все» постоянно говорят, что Украина не может победить, потому что у России есть ядерное оружие.
«Так скажите мне, как вы думаете, какие гарантии безопасности должны быть у Украины? НАТО? Ядерное оружие? Ну, тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: “Мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие”, — заявил Зеленский, добавив, что пока никто этот вопрос не поднимал.
Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что ядерное оружие Киеву нужно не для политического фактора, а для немедленного использования. По её словам, Киев нагло «выцыганивает» ядерные технологии у стран Запада, пока западные политики ведут себя как «временщики», не осознавая полноты ответственности.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.