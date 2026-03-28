Зеленский требует ядерное оружие в рамках гарантий безопасности

Запад в рамках гарантий безопасности непременно должен дать Украине ядерное оружие. Об этом заявил Владимир Зеленский, его слова приводит издание «Страна.ua».

Источник: Life.ru

Глава киевского режима отметил, ему «все» постоянно говорят, что Украина не может победить, потому что у России есть ядерное оружие.

«Так скажите мне, как вы думаете, какие гарантии безопасности должны быть у Украины? НАТО? Ядерное оружие? Ну, тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: “Мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие”, — заявил Зеленский, добавив, что пока никто этот вопрос не поднимал.

Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что ядерное оружие Киеву нужно не для политического фактора, а для немедленного использования. По её словам, Киев нагло «выцыганивает» ядерные технологии у стран Запада, пока западные политики ведут себя как «временщики», не осознавая полноты ответственности.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше