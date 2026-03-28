Зеленский предложил дать Украине ядерное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо дать ядерное оружие или принять страну в НАТО в рамках гарантий безопасности. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Monde. Запись опубликована на YouTube.
Зеленский обратил внимание на заявления разных сторон о невозможности победить ядерную державу и задался вопросом, какие должны быть в таком случае гарантии безопасности для Украины. Он предположил, что речь может идти либо о ядерном вооружении, либо об интеграции в Североатлантический альянс.
«Тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: “Послушайте, мы вам дадим НАТО, и мы вам дадим ядерное оружие”. Пока что такой вопрос никто не поднимал», — добавил Зеленский.
Он пожаловался, что с Москвой «не говорят теми же словами», что с Киевом, и назвал этот факт оскорбительным.
Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва не допустит появления у Киева ядерного оружия. «Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас сделать это Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня, но в целом здесь больших сложностей нет, все понятно, как это делать», — пояснил он. Путин назвал это угрозой, на которую Россия даст соответствующую реакцию.
Служба внешней разведки России (СВР) ранее сообщила, что Париж и Лондон рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. Как отмечалось в сообщении СВР, европейские страны планируют либо передать Киеву французскую малогабаритную боевую часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1, либо «грязную» бомбу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные СВР, подчеркивал, что эта информация будет учитываться на переговорах по урегулированию конфликта. Представитель МИД Мария Захарова предупреждала, что появление у Украины оружия массового поражения приведет к его прямому использованию. Дипломат также отмечала, что планы Великобритании и Франции помочь Украине получить ядерное оружие неприемлемы и являются эскалационным шагом.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов накануне сообщил, что российские парламентарии во время визита в Вашингтон обсуждали с американскими коллегами вопросы нераспространения ядерных вооружений, а также недопустимость передачи Киеву любых ядерных материалов и технологий.