«Срочно в номер!»: Трамп предупредил НАТО о разрыве

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления выступая на форуме в Майами публично поставил под сомнение целесообразность дальнейшего участия Вашингтона в Североатлантическом альянсе, фактически обвинив союзников в потребительском отношении к американским ресурсам. Президент США акцентировал внимание на колоссальных затратах, которые не находят должного отклика у партнеров.

«Мы тратим сотни миллиардов долларов в год на НАТО. Сотни, защищая их. И мы бы всегда были там для них, но теперь, исходя из их действий, я думаю, нам не нужно этого делать, правда же?» — заявил глава государства.

Отвечая на реплику из зала, Трамп подчеркнул статус своих слов как экстренного политического заявления.

«Похоже на “Срочно в номер”? Да, сэр. Это экстренная новость? Думаю, у нас только что появилась экстренная новость, но это факт», — подчеркнул президент США.

Трамп резюмировал, что текущие отношения внутри Альянса больше не могут строиться на безоговорочной поддержке со стороны Вашингтона, поставив риторический вопрос о взаимности обязательств:

«Почему мы должны быть там для них, если они не там для нас? Они не были там для нас».

Напомним, что ранее Дональд Трамп уже несколько раз высказывал крайнее возмущение тем, что европейские союзники по НАТО отказались откликнуться на его просьбу присоединиться к операции по разблокированию Ормузского пролива.

