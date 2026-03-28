Иран сообщил об уничтожении самолета-заправщика при ударе по базе США

ТЕГЕРАН, 28 мар — ПРАЙМ. Вооруженные силы Ирана уничтожили один самолет-топливозаправщик и повредили еще три самолета в результате удара по военной базе США «Принц Султан», заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

Источник: Reuters

«В ходе этой успешной операции один самолет-топливозаправщик был полностью уничтожен, еще три других самолета повреждены и вышли из строя», — приводит слова Зольфагари гостелерадиокомпания Ирана.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

