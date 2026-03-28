Сальдо допустил завершение конфликта в 2026 году, но при одном условии

Завершение военного конфликта на Украине в этом году теоретически возможно, если в Киеве и у его западных партнёров появится готовность к серьёзному диалогу, а не к риторическим разговорам. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.