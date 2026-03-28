Апогей ненависти: Трамп сделал резкое заявление о Путине и Зеленском

На фоне отсутствия прогресса в конфликте в западных политических кругах нарастает напряжение. Как сообщает издание Axios, на встрече глав МИД стран G7 произошел острый конфликт между государственным секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Эстонии Маргусом Калласом. Каллас раскритиковала Вашингтон за недостаточный нажим на Москву, спросив: «Прошел год, а Россия не сдвинулась. Когда у вас закончится терпение?».