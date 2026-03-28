Апогей ненависти: Трамп сделал резкое заявление о Путине и Зеленском

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении, транслировавшемся на YouTube-канале Белого дома, констатировал критический накал личных отношений между главами России и Украины, который, по его оценке, делает невозможным мирное урегулирование.
«Я урегулировал восемь войн, и эта должна была стать одной из самых легких, но ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским достигла пика», — заявил Трамп.
Президент США подчеркнул, что сложившаяся атмосфера непримиримости не приведет ни к чему конструктивному.
На фоне отсутствия прогресса в конфликте в западных политических кругах нарастает напряжение. Как сообщает издание Axios, на встрече глав МИД стран G7 произошел острый конфликт между государственным секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Эстонии Маргусом Калласом. Каллас раскритиковала Вашингтон за недостаточный нажим на Москву, спросив: «Прошел год, а Россия не сдвинулась. Когда у вас закончится терпение?».
Рубио ответил на претензии в резкой форме, предложив союзникам взять инициативу на себя.
«Мы делаем все возможное, чтобы закончить войну. Если вы думаете, что можете сделать лучше — вперед. Мы отойдем в сторону», — заявил Рубио, повысив голос.
После этого инцидента другие европейские министры попытались урегулировать ситуацию, выразив надежду на продолжение американских дипломатических усилий. В Госдепартаменте произошедшее назвали «откровенным обменом мнениями», а сам Марко Рубио позже отрицал факт конфликта.
