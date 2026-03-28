С какими позициями США и Иран подошли к потенциальным переговорам

Главным посредником между США и Ираном выступает Пакистан: первая очная встреча представителей двух стран, как ожидается, может пройти в Исламабаде. По данным CNN, иранская сторона не хочет иметь дело с Уиткоффом и Кушнером — именно они вели переговоры с Тегераном о ядерной проблематике, когда Израиль и США в конце февраля атаковали Иран. Сообщается, что Трамп предложил возглавить переговорный процесс вице-президенту Джей Ди Вэнсу и госсекретарю Марко Рубио. В Белом доме от комментариев отказались. «Мы не станем раскрывать детали этих переговоров и контактов, которые на данный момент продолжаются. Сами понимаете, речь идет о чрезвычайно деликатных дипломатических вопросах», — заявила пресс-секретарь американского президента Кэролайн Левитт.