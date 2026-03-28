С какими позициями США и Иран подошли к потенциальным переговорам

Почему Трамп снова отложил удары по энергоинфраструктуре Ирана.
Вечером 26 марта президент США вновь перенес обещанные удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана — на этот раз на десять дней, до 18:00 по восточному времени 6 апреля (01:00 7 апреля — по московскому). Сначала Дональд Трамп грозился начать атаки еще в ночь на 24 марта, если Иран не разблокирует Ормузский пролив, но отложил их, сославшись на прогресс в американо-иранских переговорах.
Повторное решение сдвинуть срок Трамп вновь объяснил прогрессом в диалоге с Тегераном. «Переговоры продолжаются, и, вопреки ошибочным заявлениям представителей фейк-ньюс и некоторых других лиц, они проходят в очень конструктивном ключе», — написал он в соцсети Truth Social.
Ранее американский президент рассказывал, что его зять Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф контактируют с неким «высокопоставленным» иранским руководителем. Как выяснил Axios, речь идет о спикере парламента Ирана Мохаммаде Багере Галибафе. Говоря о новых контактах, Трамп заявил, что вследствие американских ударов в Иране произошла «смена режима»: «Действительно произошла смена режима, потому что сейчас руководство кардинально отличается от того, с кого мы начинали, — именно те и создали все эти проблемы».
Главным посредником между США и Ираном выступает Пакистан: первая очная встреча представителей двух стран, как ожидается, может пройти в Исламабаде. По данным CNN, иранская сторона не хочет иметь дело с Уиткоффом и Кушнером — именно они вели переговоры с Тегераном о ядерной проблематике, когда Израиль и США в конце февраля атаковали Иран. Сообщается, что Трамп предложил возглавить переговорный процесс вице-президенту Джей Ди Вэнсу и госсекретарю Марко Рубио. В Белом доме от комментариев отказались. «Мы не станем раскрывать детали этих переговоров и контактов, которые на данный момент продолжаются. Сами понимаете, речь идет о чрезвычайно деликатных дипломатических вопросах», — заявила пресс-секретарь американского президента Кэролайн Левитт.
Параллельно США продолжают наносить удары по Ирану и готовят почву для возможной наземной операции. 24 марта издания The New York Times и NPR сообщили, что командование 82-й воздушно-десантной дивизии США получило приказ о переброске на Ближний Восток 2 тыс. военнослужащих. Ранее сообщалось, что в регион также следуют две амфибийно-десантные группы, каждая в составе трех кораблей — одна во главе с десантным кораблем Tripoli, который базировался в японском Сасэбо, вторая во главе с кораблем Boxer, вышедшим из Сан-Диего. По данным Newsmax, в двух этих группах находятся 8 тыс. военнослужащих, включая 4−5 тыс. морских пехотинцев.
Как сказала РБК Дженнифер Кавана, старший научный сотрудник и директор отдела военного анализа американского центра Defense Priorities, есть три возможных сценария наземной операции: высадка десанта на острове Харк для перекрытия поставок иранской нефти; высадка на иранском побережье для разблокировки Ормузского пролива; а также задействование спецназа для изъятия или «разбавления» иранского высокообогащенного урана до безопасных значений. По мнению эксперта, все эти варианты сопряжены с высокими рисками и вряд ли окажутся в полной мере эффективными.
С какими требованиями США подошли к возможным переговорам.
24 марта The New York Times сообщила, что США при посредничестве Пакистана передали Ирану 15-пунктный план, как завершить конфликт. По данным израильского 12-го канала, администрация США намерена предложить месячное прекращение огня, чтобы у сторон была возможность обсудить документ. 25 марта его опубликовало агентство Bloomberg, отметив, что план во многом повторяет требования, которые США выдвигали на переговорах, предшествовавших конфликту. Исключение — пункт о разблокировке Ормузского пролива, который оказался фактически парализованным на фоне боевых действий. 22 марта в Тегеране заявили, что начали взимать с некоторых судов по $2 млн за проход через пролив.
По данным Bloomberg, американский план содержит следующие положения:
1. Ормузский пролив останется открытым и будет свободной зоной для судоходства.
2. Количество и дальность баллистических ракет Ирана будут ограничены.
3. Иранские ракеты будут предназначены только для самообороны.
4. Иран будет полностью лишен всех ядерных мощностей и объектов.
5. Иран откажется от ядерного оружия.
6. На территории Ирана не будет производиться обогащение урана.
7. Иранские запасы высокообогащенного урана будут переданы Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) по согласованному графику.
8. Ядерные объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе будут выведены из эксплуатации и демонтированы.
9. Иран возьмет на себя обязательство ввести полную ядерную транспарентность и допускать соответствующие независимые инспекции.
10. Иран откажется от практики поддержки террористических прокси-группировок.
11. Иран прекратит финансирование и поддержку таких группировок.
12. Иран объявит о завершении войны.
13. Санкции в отношении Ирана будут сняты.
14. США окажут Ирану помощь в развитии гражданской ядерной энергетики на объекте в Бушере.
15. Санкционный механизм snapback (предполагает возобновление санкций ООН) будет отменен.
Многие из этих положений отражают официальные цели операции «Эпическая ярость», перечисленные на сайте Белого дома: уничтожение ракетного арсенала Ирана, ослабление его военно-морских сил, разрыв связей с региональными прокси-группами и недопущение создания ядерного оружия. 21 марта Трамп добавил к этому перечню еще одно положение — обеспечение безопасности американских союзников в регионе.
Администрация США называла и более амбициозные цели — от смены режима до полной капитуляции Ирана. Американский президент, в частности, выражал разочарование из-за избрания новым верховным лидером республики Моджтабы Хаменеи, сына убитого главы государства. По данным Politico, в Белом доме рассматривают Галибафа в качестве нового лидера Ирана. Ключевой интерес президента США — нефтяная сделка: он не хочет уничтожать инфраструктуру на острове Харк, а рассчитывает повторить венесуэльский сценарий (после захвата и вывоза Николаса Мадуро американскими спецназовцами временным главой государства стала вице-президент Делси Родригес, и США удалось договориться о продаже оказавшейся в их распоряжении венесуэльской нефти). В Вашингтоне надеются, что Галибаф окажется столь же сговорчивым и согласится на выгодные для Америки условия.
Что про контакты с США говорят в Иране.
В Тегеране тем временем продолжают утверждать, что никаких контактов между Ираном и США после начала боевых действий не было. «В течение свыше 20 дней этой агрессии, которая сейчас происходит, — это бесчеловечная агрессия этих двух стран в отношении Ирана — никаких переговоров у нас с ними не было», — заявил 24 марта в эфире «Первого канала» посол Исламской Республики в России Казем Джалали (цитата по ТАСС). Заявления Вашингтона о переговорах он назвал элементом психологической войны и попыткой «успокоить энергетический сектор» в разгар боевых действий.
По словам иранских собеседников Axios, представители Исламской Республики заявили странам-посредникам — Египту, Пакистану и Турции, — что Тегеран расценивает предложение Трампа вступить в переговоры как уловку, призванную затянуть время на фоне стягивания американских войск к Ирану. Не названные изданием источники в американской администрации утверждают, что военное усиление США в регионе, напротив, признак того, что Трамп серьезно настроен на диалог с Ираном. По их словам, Белый дом создает условия как для дипломатии, так и для дальнейшей эскалации — Штаты планируют вести войну еще минимум две-три недели, даже несмотря на возможные переговоры.
По информации The Wall Street Journal (WSJ), США и Израиль на срок до четырех-пяти дней исключили из списка своих целей Галибафа и главу МИД Ирана Аббаса Арагчи. Тегеран тем временем свою позицию, по крайней мере публично, не меняет: «Наша политика заключается в продолжении сопротивления, и никаких переговоров не ведется», — заявил в интервью телеканалу Press TV Арагчи (цитата по «Интерфаксу»). До этого он подтвердил, что Иран получил предложения США и рассматривает их, но подчеркнул, что позиция Тегерана остается «принципиальной и твердой».
Представитель иранского дипломатического ведомства Эсмаил Багаи утверждает, что Исламская Республика находится в контакте с соседями и дружественными странами, обсуждая их возможное посредничество в переговорах. «Вы можете спросить министра иностранных дел Омана о его опыте посредничества между Ираном и Соединенными Штатами, — сказал он в интервью India Today 25 марта и отметил, что институт посредничества “был серьезно предан” США. — Мы получили сообщения с просьбой о переговорах и ответили на них — наша позиция ясна: мы будем продолжать защищать себя».
Возможность переговоров допускал и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который присутствовал при встрече делегаций США и Ирана в Женеве в феврале, — по его словам, первые встречи могут пройти в выходные в Исламабаде. «Предполагаю, что они будут более широкими и касаться не только ядерной энергетики, которая стала причиной начала конфликта. На этот раз на повестке дня будут также ракеты, ополчения, союзные Исламской Республике, и гарантии безопасности для Ирана», — сказал он в интервью Corriere della Sera, опубликованном 25 марта. По его оценке, достичь соглашения с Ираном, в рамках которого будет приостановлена ядерная программа республики, вполне возможно.
Россия к заявлениям Вашингтона о переговорах с Тегераном относится с недоверием. «Сейчас очевидно, что конфликт развивается не по первоначальной задумке. Не исключено, что очередной виток призывов к переговорам нацелен на то, чтобы создать некие более благоприятные условия для перегруппировки сил и корректировки военных планов», — заявила 25 марта на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.