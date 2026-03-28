ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ставрополе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила в Ставрополе теракт против сотрудника правоохранительных органов и членов его семьи, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ФСБ, теракт планировал россиянин 1995 года рождения по заданию спецслужб Украины. «Фигурант в мессенджере Telegram инициативно установил контакт с украинским куратором, по заданию которого проводил разведку в отношении сотрудника правоохранительных органов и членов его семьи для совершения ДТА (диверсионно-террористического акта. — РБК)», — сказано в сообщении.
Злоумышленник изъял из тайника самодельное взрывное устройство для подрыва личного автомобиля жертвы, при его задержании украинский куратор дистанционно подорвал устройство, тот погиб, сказано в сообщении. Сотрудники ФСБ и мирные жители не пострадали.
Во время осмотра места происшествия было изъято второе самодельное взрывное устройство. В ФСБ уточнили, что оно состояло из 1,5 кг пластичного взрывчатого вещества и электродетонатора иностранного производства, а также исполнительного механизма на базе GSM-модуля с микрофоном для контроля акустической обстановки. Там же нашли телефон фигуранта с перепиской с сотрудником спецслужб Украины.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 Уголовного кодекса России (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту).
Накануне, 27 марта, сотрудники ФСБ задержали жителя Ульяновска, которого подозревают в передаче спецслужбам Украины данных о предприятии, производящем беспилотники. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России уточнили, что молодой человек 2005 года рождения действовал по заданию сотрудника Службы безопасности Украины.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена). Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы. Молодого человека заключили под стражу.
Это не первое уголовное дело против ульяновца — ранее он размещал в Telegram посты о сборе средств для участников террористических организаций, действующих в интересах украинских спецслужб. По этому эпизоду было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности в форме организации финансирования терроризма).
Оставайтесь на связи с РБК в Max.