Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ предупредила о нехватке ракет для Украины из-за операции США в Иране

Активное использование ракет-перехватчиков США и Израилем приводит к истощению арсеналов, что может сказаться на поставках вооружений на Украину.

Источник: РБК

Активное использование ракет-перехватчиков США и Израилем приводит к истощению арсеналов, что может сказаться на поставках вооружений на Украину. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как сообщает WSJ, Израиль начал ограничивать использование современных ракет-перехватчиков, чтобы сохранить запасы. Кроме того, США предоставили странам Персидского залива, включая ОАЭ, Катар и Бахрейн, системы противодействия беспилотникам для отражения атак со стороны Ирана.

При этом газета отмечает, что участники конфликта столкнулись с проблемами в поставках вооружений, так как арсенал ракет-перехватчиков, используемых в американских противоракетных системах THAAD, истощается на фоне дефицита запасов и длительного процесса производства.

Ранее Washington Post со ссылкой на источники писала, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления вооружений, предназначавшихся для Украины, на Ближний Восток в связи с войной США и Ирана. По данным газеты, речь, в частности, идет о зенитных ракетных комплексах.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты распоряжаются своим оружием, ориентируясь в первую очередь на собственные потребности, и могут отправить его также на Ближний Восток. Политик подчеркнул, что пока вооружения не перенаправлялись, но допустил такую возможность.

Россия осуждает любую военную помощь Украине. Москва утверждает, что такие действия не повлияют на ход военной операции и только усугубляют конфликт.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

