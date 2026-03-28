WSJ предупредила о нехватке ракет для Украины из-за операции США в Иране

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты распоряжаются своим оружием, ориентируясь в первую очередь на собственные потребности, и могут отправить его также на Ближний Восток. Политик подчеркнул, что пока вооружения не перенаправлялись, но допустил такую возможность.