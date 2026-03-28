WSJ предупредила о нехватке ракет для Украины из-за операции США в Иране

При этом газета отмечает, что участники конфликта столкнулись с проблемами в поставках вооружений, так как арсенал ракет-перехватчиков, используемых в американских противоракетных системах THAAD, истощается на фоне дефицита запасов и длительного процесса производства.
Ранее Washington Post со ссылкой на источники писала, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления вооружений, предназначавшихся для Украины, на Ближний Восток в связи с войной США и Ирана. По данным газеты, речь, в частности, идет о зенитных ракетных комплексах.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты распоряжаются своим оружием, ориентируясь в первую очередь на собственные потребности, и могут отправить его также на Ближний Восток. Политик подчеркнул, что пока вооружения не перенаправлялись, но допустил такую возможность.
Россия осуждает любую военную помощь Украине. Москва утверждает, что такие действия не повлияют на ход военной операции и только усугубляют конфликт.
