Призывников не направят в новые регионы, сообщил Генштаб

Генштаб: призывников не направят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Призывников не направят проходить военную службу в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Цимлянский принял участие в брифинге по итогам проведения осеннего 2025 года призыва граждан на военную службу и особенностях комплектования ВС РФ и других войск весной 2026 года.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов на территории Российской Федерации, за исключением территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», — сказал он.