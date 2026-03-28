Призывников не направят в новые регионы, сообщил Генштаб

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Призывников не направят проходить военную службу в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.
Цимлянский принял участие в брифинге по итогам проведения осеннего 2025 года призыва граждан на военную службу и особенностях комплектования ВС РФ и других войск весной 2026 года.
«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов на территории Российской Федерации, за исключением территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», — сказал он.