Иран сообщил об аварийной посадке американского истребителя

Американский истребитель F-16 совершил аварийную посадку в Саудовской Аравии после сообщений о его поражении, пишет иранское агентство Tasnim.

Источник: РБК

Американский истребитель F-16 совершил аварийную посадку в Саудовской Аравии после сообщений о его поражении, пишет иранское агентство Tasnim. Посадка состоялась на одной из военных баз.

Информацию о посадке подтвердило Центральное командование (CENTCOM) ВС США в Х. В его сообщении сказано, что самолет приземлился на одной из баз на Ближнем Востоке после боевого вылета, другие данные приведены не были.

F-16 Fighting Falcon — это американский одномоторный многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией General Dynamics (ныне Lockheed Martin) и совершивший первый полет в 1974 году. Самолет отличается маневренностью благодаря применению системы электродистанционного управления (fly-by-wire) и аэродинамически неустойчивой схемы.

Истребитель способен развивать скорость до 2415 км/ч (М=2) и имеет боевой радиус до 860 км без дозаправки. Вооружение включает 20-мм пушку M61 Vulcan и 11 узлов подвески для ракет класса «воздух — воздух» (AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM) и «воздух — земля» (AGM-65 Maverick), а также свободнопадающих и корректируемых бомб. По состоянию на 2025 год, F-16 находится на вооружении 25 стран, включая США, Израиль, Турцию и Саудовскую Аравию.

Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля 2026 года, когда США и Израиль нанесли совместный превентивный удар по Ирану. В ходе первой атаки было уничтожено более 1,5 тыс. военных и режимных объектов, а также ликвидированы высшие руководители Ирана, включая верховного лидера Али Хаменеи, министра обороны и командующего Корпусом стражей исламской революции.

В ответ Иран начал операцию «Правдивое обещание 4», нанося удары дронами и ракетами по Израилю и американским базам в странах Персидского залива — ОАЭ, Бахрейне, Кувейте и Саудовской Аравии. Иранские силы и поддерживаемые Тегераном группировки в Ираке и Ливане продолжают атаковать объекты США и Израиля.

Параллельно ведутся дипломатические контакты: по данным Bloomberg, администрация Трампа передала Ирану план урегулирования из 15 пунктов, предусматривающий полный отказ от ядерной программы и открытие Ормузского пролива в обмен на снятие санкций, однако Тегеран отверг предложение, выдвинув встречные требования.

