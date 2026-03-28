Иран сообщил об аварийной посадке американского истребителя

Истребитель способен развивать скорость до 2415 км/ч (М=2) и имеет боевой радиус до 860 км без дозаправки. Вооружение включает 20-мм пушку M61 Vulcan и 11 узлов подвески для ракет класса «воздух — воздух» (AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM) и «воздух — земля» (AGM-65 Maverick), а также свободнопадающих и корректируемых бомб. По состоянию на 2025 год, F-16 находится на вооружении 25 стран, включая США, Израиль, Турцию и Саудовскую Аравию.