Трамп назвал Кубу «следующей» для армии США

Ранее Трамп неоднократно подчеркивал, что у Соединенных Штатов есть планы в отношении острова. Так, в начала марта американский президент заявил, что Кубу ожидают «большие перемены» после завершения операции против Ирана. До этого он предрекал, что кубинское правительство «скоро падет». Трамп также отмечал, что Куба для США — это «вопрос времени».