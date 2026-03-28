Трамп назвал Кубу «следующей» для армии США

«Я создал эту великолепную армию. Я сказал: “Вам никогда не придется ее использовать”. Но иногда вам приходится ее использовать. И, кстати, Куба следующая. Но сделайте вид, что я этого не говорил», — сказал Трамп.
При этом американский лидер не уточнил, что США намерены предпринять в отношении Кубы.
Ранее Трамп неоднократно подчеркивал, что у Соединенных Штатов есть планы в отношении острова. Так, в начала марта американский президент заявил, что Кубу ожидают «большие перемены» после завершения операции против Ирана. До этого он предрекал, что кубинское правительство «скоро падет». Трамп также отмечал, что Куба для США — это «вопрос времени».
В начале месяца кубинский президент Мигель Диас-Канель подтвердил факт переговоров с американской стороной, однако позднее заявил, что США почти ежедневно угрожают Кубе свержением правительства. На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил, что кубинская армия готовится к вероятному вторжению США.
