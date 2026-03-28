В Ярославской области при атаке дрона погиб ребенок, есть раненые

В ночь на 28 марта дежурные силы ПВО вновь отразили массовую атаку беспилотников — дроны пытались атаковать 18 регионов России по линии от севера (Ленинградская область) до юга (Крым). Не обошлось без жертв: в одном из частных жилых домов в СНТ под Ярославлем погиб ребенок, его родители госпитализированы в тяжелом состоянии. Что известно о ночном налете — в материале «Газеты.Ru».