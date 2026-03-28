Болгария выдала США двух россиян после возражений России

В начале декабря суд в Софии принял решение не выдавать Ливану российского гражданина Игоря Гречушкина, которого обвиняют в причастности к взрыву в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Тогда в результате детонации аммиачной селитры погибли более 200 человек. Ливанские следователи установили, что опасный груз был конфискован с судна Rhosus в 2014 году, а Гречушкин значится в деле как владелец этого судна. Ему вменяют халатность и нарушения при перевозке груза.