Болгария выдала США двух россиян после возражений России

«В МИД Болгарии была направлена нота с призывом воздержаться от экстрадиции Ивина и Ольшанского в США с акцентом на остро стоящей там проблеме несоблюдения прав человека, а также предвзятом отношении к россиянам», — сообщили в министерстве.
В МИДе пообещали оказывать Ольшанскому и Ивину необходимую поддержку. «В рамках своей компетенции продолжим делать все возможное для облегчения судьбы росграждан и их скорейшего возвращения на родину», — добавили там.
В декабре Ольшанского и Ивина задержали в аэропорту Софии по запросу США. Их обвиняют в нарушении санкций и отмывании денег. Впоследствии болгарский суд одобрил экстрадицию россиян, их защита обжаловала это решение. Россиян выдали американской стороне 26 марта.
Сотрудники российского посольства в Болгарии посещали россиян в СИЗО, поддерживали контакты с ними и их адвокатами, а также присутствовали на судебных слушаниях.
В начале декабря суд в Софии принял решение не выдавать Ливану российского гражданина Игоря Гречушкина, которого обвиняют в причастности к взрыву в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Тогда в результате детонации аммиачной селитры погибли более 200 человек. Ливанские следователи установили, что опасный груз был конфискован с судна Rhosus в 2014 году, а Гречушкин значится в деле как владелец этого судна. Ему вменяют халатность и нарушения при перевозке груза.
Россиянин находился в международном розыске по «красному уведомлению» Интерпола. В сентябре его задержали в аэропорту Болгарии, однако болгарский суд отказал в экстрадиции. Основанием для отказа стало отсутствие со стороны Ливана достаточных гарантий того, что в случае выдачи обвиняемому не будет угрожать смертная казнь.
