Израиль заявил, что атаковал объекты иранской ядерной программы

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Армия Израиля утверждает, что ВВС нанесли удары в Иране по объектам его ядерной программы и местам производства оружия.

Источник: AP 2024

«Объекты программы ядерного оружия и места производства вооружения подверглись ударам в трёх районах Ирана с участием более 50 самолётов. Вчера (в пятницу) более 50 истребителей ВВС Израиля на основе разведданных Армии обороны Израиля одновременно нанесли удары по инфраструктуре (Ирана — ред.) в трёх районах Ирана», — заявляет ЦАХАЛ.

Утверждается, что в число атакованных Израилем в Иране объектов входит место производства компонентов для баллистических и зенитных ракет.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.