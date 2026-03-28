NYP рассказала о желании Трампа переименовать пролив у Ирана

После установления контроля США над Ормузским проливом он может быть переименован в «Пролив Америки» или даже в честь Трампа, пишет NYP.

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп рассматривает переименование Ормузского пролива, расположенного у берегов Ирана, в Американский пролив, сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

«Он уверен, что если мы собираемся охранять его (Ормузский пролив. — РБК), заботиться о нем, обеспечивать его безопасность, гарантировать его полную безопасность, то зачем нам называть его [Ормузским проливом]?» — сказал источник издания среди высокопоставленных чиновников.

Другой собеседник NYP заявил, что США «вернут себе пролив». «Это гарантировано, и они никогда не смогут шантажировать нас по поводу этого пролива. Можете не сомневаться», — добавил он.

Накануне, вечером 27 марта на саудовском инвесторском форуме в Майами Трамп в шутку назвал Ормузский пролив своим именем.

«Им придется открыть пролив Трампа. Я имею в виду Ормузский, извините», — сказал республиканец, но добавил, что сделал это неслучайно.

«Фейковые новости скажут: “Он случайно сказал”. Нет, у меня не бывает случайностей, не так уж много», — подчеркнул американский лидер.

Это не первый случай переименования крупных географических объектов за время второго президентства республиканца. Так, в конце января 2025 года Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский, а гору Денали на Аляске — в Мак-Кинли. Министерство внутренних дел США сообщило, что переименование связано с курсом на сохранение национального наследия и исторических ценностей страны. В Мексике решение вызвало критику, там напомнили, что название «Мексиканский залив» используется в международной навигации на протяжении столетий.

В начале 2026 года Трамп шутил, что хотел назвать Мексиканский залив в свою честь, но позже передумал. До этого в начале декабря 2025 года Госдепартамент переименовал расположенный в Вашингтоне Институт мира США (USIP) в честь «величайшего переговорщика» в истории США — Трампа. Теперь учреждение носит название «Институт мира имени Дональда Трампа».

В том же месяце в честь Трампа был переименован Кеннеди-центр, получивший по решению попечительского совета название «Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше