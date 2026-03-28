NYP рассказала о желании Трампа переименовать пролив у Ирана

Это не первый случай переименования крупных географических объектов за время второго президентства республиканца. Так, в конце января 2025 года Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский, а гору Денали на Аляске — в Мак-Кинли. Министерство внутренних дел США сообщило, что переименование связано с курсом на сохранение национального наследия и исторических ценностей страны. В Мексике решение вызвало критику, там напомнили, что название «Мексиканский залив» используется в международной навигации на протяжении столетий.