Axios узнал оценку Рубио сроков окончания войны с Ираном

Война США и Ирана продлится еще от двух до четырех недель, заявил госсекретарь США Марко Рубио министрам иностранных дел стран G7. Об этом сообщили три источника, знакомые с содержанием встречи, состоявшейся в пятницу во Франции, пишет Axios.
В ходе встречи Рубио также сообщил коллегам, что США продолжают контактировать с Ираном через посредников, а не напрямую. По его словам, в настоящее время существует неопределенность относительно того, кто именно принимает решения в Тегеране: два иранских чиновника выразили желание провести переговоры с Вашингтоном, однако нуждаются в одобрении со стороны высшего руководства.
Госсекретарь отметил, что коммуникация с иранской стороной затруднена, поскольку официальные лица избегают использования телефонов из опасения быть обнаруженными и ликвидированными.
Рубио подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран G7 для открытия Ормузского пролива, однако рассчитывают на присоединение союзников к морской оперативной группе после завершения боевых действий. Как сообщил один из источников, цель такого присутствия — продемонстрировать Ирану, что он не контролирует пролив, и обеспечить свободу судоходства. По словам Рубио, Иран намерен взимать плату за проход судов, что делает международное присутствие в акватории необходимым.
Выступая перед журналистами после завершения встречи, Рубио заявил, что США ожидают окончания войны в течение «недель, а не месяцев», и ждут прояснения вопроса о том, кто будет представлять Иран на возможных мирных переговорах. Вице-президент Джей Ди Вэнс, скорее всего, пишет Axios, возглавит американскую делегацию в случае их проведения, хотя президент Трамп ранее указывал, что в дипломатических усилиях также участвуют Рубио, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. На фоне дипломатической активности США продолжают наращивать военное присутствие в регионе: тысячи дополнительных военнослужащих направляются в зону конфликта, а администрация рассматривает варианты эскалации с применением наземных сил.
Ранее Иран получил от США предложение из 15 пунктов о достижении прекращения огня. Документ затрагивает смягчение санкций, сотрудничество в сфере гражданской ядерной энергетики, сворачивание иранской ядерной программы, мониторинг со стороны МАГАТЭ, ограничения на ракетное вооружение и обеспечение прохода через Ормузский пролив.
