Axios узнал оценку Рубио сроков окончания войны с Ираном

Выступая перед журналистами после завершения встречи, Рубио заявил, что США ожидают окончания войны в течение «недель, а не месяцев», и ждут прояснения вопроса о том, кто будет представлять Иран на возможных мирных переговорах. Вице-президент Джей Ди Вэнс, скорее всего, пишет Axios, возглавит американскую делегацию в случае их проведения, хотя президент Трамп ранее указывал, что в дипломатических усилиях также участвуют Рубио, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. На фоне дипломатической активности США продолжают наращивать военное присутствие в регионе: тысячи дополнительных военнослужащих направляются в зону конфликта, а администрация рассматривает варианты эскалации с применением наземных сил.