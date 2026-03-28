ФСБ задержала вице-мэра Челябинска

Сотрудники ФСБ задержали заместителя мэра Челябинска Александра Астахова, сообщает источник РБК в правоохранительных органах. Об этом со ссылкой на источники также пишут местный портал «74» и ТАСС.
РБК направил запрос в УФСБ по региону и администрацию Челябинска.
По информации URA.RU, чиновник оказался под подозрением во время расследования дела о махинациях в МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведение» (МУП «ПОВВ»).
«Задержание произошло сегодня. Работали оперативники ФСБ и сотрудники СК», — сказал источник издания.
Астахов стал заммэра по городскому хозяйству в октябре 2019 года. Как отмечает «74», он не раз высказывался по проблемным вопросам: по отоплению, забитым ливневкам и связанным с этим подтоплениям, опрессовке, уборке снега с крыш, коммунальным авариям, отлову бездомных собак и другим.
Чиновнику 42 года. Он родился в Челябинске, окончил ЮУрГУ по специальности «юриспруденция». До назначения на пост вице-мэра — до 2011 года — Астахов работал управляющим делами городской думы Челябинска, затем заместителем директора в Управлении по эксплуатации зданий в Северо-западном федеральном округе Управделами президента. Кроме того, был гендиректором гостиничного комплекса «Славянка», гранд-отеля «ВИДГОФ».
На должность вице-мэра Астахова назначила бывший мэр Наталья Котова. После ее ухода чиновник стал исполняющим обязанности до прихода нового главы города Алексея Лошкина. При нем Астахов вновь получил должность заместителя мэра.
Накануне, 27 марта, силовики задержали одного из руководителей администрации Сочи по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновник, по данным правоохранителей, договорился с руководителем одной из частных компаний, чтобы тот взял на работу его 25-летнюю дочь в обмен на общее покровительство и помощь в решении вопросов. Девушка официально числилась сотрудницей и получала заработную плату, но трудовые обязанности не выполняла.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса России (злоупотребление должностными полномочиями). Статья предусматривает наказание до десяти лет колонии.
