ФСБ задержала вице-мэра Челябинска

Накануне, 27 марта, силовики задержали одного из руководителей администрации Сочи по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновник, по данным правоохранителей, договорился с руководителем одной из частных компаний, чтобы тот взял на работу его 25-летнюю дочь в обмен на общее покровительство и помощь в решении вопросов. Девушка официально числилась сотрудницей и получала заработную плату, но трудовые обязанности не выполняла.