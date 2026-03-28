Бойцы «Южной» уничтожили украинский МТ-ЛБ на славянском направлении

«Операторы беспилотных систем и расчеты артиллерии Южной группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника, с помощью разведывательных дронов выявили и уничтожили МТЛБ с личным составом противника на славянском направлении», — рассказали в ведомстве.
В Минобороны РФ отметили, что подразделения Южной группировки войск ведут постоянную работу в ближнем тылу врага.
«Лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны посредством блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и живой силы, а также поражения пунктов управления БПЛА и огневых позиций вражеской артиллерии. Все это создает благоприятные условия для продвигающихся вперед штурмовых подразделений группировки», — заявили в ведомстве.