Белорусов эвакуировали из Ирана вместе с российскими атомщиками

Атомная электростанция «Бушер» в Иране, на которой, в частности, работают российские специалисты, уже несколько раз подвергалась атакам в ходе нынешнего конфликта на Ближнем Востоке. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны к максимальной военной сдержанности для того, чтобы не допустить ядерного инцидента.