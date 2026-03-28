Белорусов эвакуировали из Ирана вместе с российскими атомщиками

По информации российских дипломатов, 27 марта 164 сотрудника «Росатома», которые были эвакуированы с АЭС «Бушер» в Иране, отправились на родину через Армению.
«Наряду с россиянами, вылетевшими спецрейсом из Еревана в Москву, были вывезены также граждане Беларуси, Таджикистана и Узбекистана», — добавили в посольстве РФ.
Дипломаты также выразили благодарность армянской стороне за оперативное оформление прилетевших из Ирана и доброе отношение.
Атомная электростанция «Бушер» в Иране, на которой, в частности, работают российские специалисты, уже несколько раз подвергалась атакам в ходе нынешнего конфликта на Ближнем Востоке. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны к максимальной военной сдержанности для того, чтобы не допустить ядерного инцидента.
Единственную в Иране АЭС «Бушер» начали строить в 1970-х при привлечении специалистов немецкой компании Siemens, однако стройка была законсервирована. В начале 1990-х достраивали АЭС уже российские специалисты — первый энергоблок был введен в промышленную эксплуатацию в 2013 году.