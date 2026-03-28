Иран заявил, что атаковал корабль поддержки ВМС США в Омане

ТЕГЕРАН, 28 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана атаковали корабль поддержки ВМС США в порту Салала в Омане на расстоянии более 1 тысячи километров от берегов исламской республики, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

Источник: Reuters

«Ранним утром сегодня, 28 марта 2026 года, корабль поддержки армии-агрессора США… в порту Салала государства Оман (на расстоянии более 1 тысячи километров от берегов ИРИ — ред.) стал целью удара вооруженных сил Исламской Республики Иран», — привела слова Зольфагари гостелерадиокомпания исламской республики.

Официальный представитель центрального штаба военного командования также отметил, что число уничтоженных американских самолетов-топливозаправщиков в результате атаки по военной базе США «Принц Султан» в Саудовской Аравии возросло до двух.

Зольфагари в субботу сообщил, что вооруженные силы Ирана уничтожили один самолет-топливозаправщик и повредили еще три самолета в результате атаки по базе «Принц Султан».

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта — 28 февраля — под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения — уже более 1,3 тысячи гражданских, более 20 тысяч были ранены.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
