Иран заявил, что атаковал корабль поддержки ВМС США в Омане

«Ранним утром сегодня, 28 марта 2026 года, корабль поддержки армии-агрессора США… в порту Салала государства Оман (на расстоянии более 1 тысячи километров от берегов ИРИ — ред.) стал целью удара вооруженных сил Исламской Республики Иран», — привела слова Зольфагари гостелерадиокомпания исламской республики.
Официальный представитель центрального штаба военного командования также отметил, что число уничтоженных американских самолетов-топливозаправщиков в результате атаки по военной базе США «Принц Султан» в Саудовской Аравии возросло до двух.
Зольфагари в субботу сообщил, что вооруженные силы Ирана уничтожили один самолет-топливозаправщик и повредили еще три самолета в результате атаки по базе «Принц Султан».
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта — 28 февраля — под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения — уже более 1,3 тысячи гражданских, более 20 тысяч были ранены.