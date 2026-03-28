Что больше всего расстраивает настоящего бессарабского униониста в очередной день унири, который он отмечал 27 марта?
Не поверите, говорит унионист Драгош Галбур, но в первую очередь стыдно, что в этот день работать надо. Поэтому, считает он, 27 марта и 1 декабря надо объявить в Молдове выходными днями.
Унионист, знаете ли, отдохнуть хочет. Потому что «как это, 9 мая, День Победы, выходной, а 1 декабря или 27 марта, дни, ставшие вехами истории, рабочие?».
Приятно, что у унионистов 9 мая — День Победы. Ещё могут перевоспитаться и покаяться.
