Мерц назвал войну США с Ираном эскалацией с неопределенным исходом

Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг резкой критике действия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, назвав их «масштабной эскалацией с открытым исходом». Соответствующее заявление глава немецкого правительства сделал на конференции.
«То, что сейчас делает Трамп, — это не деэскалация и не попытка найти мирное решение, а масштабная эскалация с неопределенным исходом. Эта эскалация уже представляет угрозу. Не только для тех, кто непосредственно затронут, но и для всех нас», — сказал он (цитата по Die Zeit).
Мерц также выразил сомнение в том, что провозглашенная Вашингтоном цель смены режима в Тегеране может быть достигнута. «Является ли смена режима действительно целью? Если это цель, я не верю, что они ее достигнут. В прошлом такие попытки чаще всего заканчивались провалом», — приводит слова политика Handelsblatt.
Обострение в германо-американских отношениях произошло на фоне требований Трампа к союзникам по НАТО оказать военную помощь в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе, который фактически заблокирован Ираном с начала военной операции США и Израиля. Европейские страны, включая Германию, отказались от прямого участия в военных действиях, что вызвало резкое недовольство Вашингтона. Немецкий министр обороны Борис Писторус пояснил, что Европа не считает действия США «своей войной».
Затем Трамп публично раскритиковал руководство ФРГ за позицию, которую он назвал «неуместной». Он перепутал Писториуса и Мерца и приписал последнему фразу «это не наша война». Мерц подтвердил, что эта фраза, изначально сказанная министром обороны, действительно отражает позицию Берлина.
«Я сказал ему: если ты хочешь, чтобы мы помогли, спроси нас сначала, а не узнавай об этом из газет. Это стиль общения, который мы просто не можем принять. И мы этого не потерпим», — приводит слова Мерца Süddeutsche Zeitung.
Канцлер подчеркнул, что, несмотря на отказ от прямого военного участия, конфликт напрямую затрагивает интересы Европы. Он указал на угрозы безопасности, связанные с дальностью иранских ракет (до 3 тыс. км), а также на нестабильность мировых энергетических рынков.
Мерц не исключил участия Бундесвера в стабилизации региона после окончания активной фазы боевых действий. Политик допустил отправку немецких минных тральщиков для разминирования акватории Ормузского пролива.
«Мы можем это сделать. И если нас об этом попросят и это произойдет в рамках реального мандата коллективной безопасности — ООН, НАТО, Европейского союза — с одобрением Бундестага, это вариант. Мы могли бы это обеспечить военными средствами, и, конечно, это был бы вариант», — заявил Мерц на конференции FAZ.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. С тех пор Тегеран наносил ракетные удары по американским базам в регионе и по израильской территории, а также фактически закрыл Ормузский пролив для судоходства. По данным Reuters, с начала конфликта погибли не менее 13 американских военнослужащих, более 300 получили ранения.
