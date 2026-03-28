Минобороны сообщило взятии Брусовки в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункт Брусовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
В боях за Брусовку принимали участие подразделения группировки «Запад». 17 марта Минобороны сообщало об улучшении положения российских подразделений в районе Брусовки.
Брусовка — село Краснолиманского района ДНР. Севернее населенного пункта находится село Старый Караван. На восток от Брусовки примерно в 5 км расположилось село Диброво, которое было взято под контроль группировкой «Запад» 29 декабря.
Кроме того, Минобороны сообщило о нанесении группировкой «Запад» поражения живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Яцковка, Старый Караван, Святогорск, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Боровая и Шийковка Харьковской области.
«Потери противника составили до 160 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада боеприпасов», — говорится в заявлении.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.