Хуситы объявили о первой атаке на Израиль после начала войны в Иране

Хуситы нанесли удар по военным объектам Израиля на юге страны. Повстанцы из Йемена, грозившие вступлением в войну, использовали для атаки баллистические ракеты. Участие хуситов в войне может означать блокаду еще одного пролива.

Источник: РБК

Йеменские хуситы атаковали объекты Израиля при помощи баллистических ракет. Об этом заявил представитель повстанцев бригадный генерал Яхья Сариа, передает Al Jazeera. Это первые удары группировки после начала США войны с Ираном в конце февраля.

«[Удары] будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты заявленные цели, как указано в предыдущем заявлении вооруженных сил, и пока не прекратится агрессия против всех фронтов сопротивления», — сказал Сариа.

Накануне, 27 марта, генерал выступил с заявлением, в котором подчеркнул готовность вступлений йеменских повстанцев в войну с Израилем. «Мы подтверждаем, что готовы к прямой военной интервенции», — сказал он, добавив, что хуситы начнут боевые действия, если к США и Израилю в борьбе с Ираном присоединятся новые сторонники или если Красное море будет использовано для «враждебных операций» против Ирана.

По словам Яхьи Сариа, хуситы нанесли в субботу, 28 марта, удары по израильским военным объектам на юге страны.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром субботы сообщила в телеграм-канале, что системы противовоздушной обороны страны перехватывают ракеты из Йемена. «Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории. Системы противовоздушной обороны работают в режиме перехвата», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Йеменские хуситы-повстанцы — вооруженные формирования религиозно-политического движения в Йеменской Республике, которое официально называется «Ансар Аллах» или «сподвижники Аллаха». Хуситы пользуются неофициальной поддержкой Ирана, получая от Тегерана вооружение. Иран использует Йемен в качестве площадки для прокси-войны против Саудовской Аравии, что позволяет Тегерану оказывать давление на Эр-Рияд без прямого вмешательства.

Ранее, 15 марта, хуситы пригрозили закрыть для США и Израиля Баб-эль-Мандебский пролив, ведущий в Красное море. Хуситы регулярно атакуют торговые суда в проливе и берут взятки за проход через него. Само движение отрицает факт взяточничества.

Баб-эль-Мандебский пролив — это стратегически важный морской путь между юго-западной оконечностью Аравийского полуострова (Йемен) и северо-восточной частью Африки (Джибути и Эритрея). Пролив соединяет Красное море с Аденским заливом Аравийского моря. Через пролив проходит около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового сжиженного природного газа (СПГ).

Йеменские хуситы: кто они и как меняют судьбу Йемена
Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.
Читать дальше