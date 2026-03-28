Русский язык изгоняют из парламента Молдовы: Депутаты планируют проекты законов вносить и рассматривать исключительно на румынском

В проекте Кодекса о функционировании парламента предлагается изменить порядок использования языков. Проекты законов будут вноситься и рассматриваться исключительно на румынском языке, без обязательного перевода на русский на этапе их обсуждения. Перевод на русский язык будет осуществляться только после принятия и публикации актов, сообщает logos-pres.md.