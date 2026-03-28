Русский язык изгоняют из парламента Молдовы: Депутаты планируют проекты законов вносить и рассматривать исключительно на румынском

В проекте Кодекса о функционировании парламента предлагается изменить порядок использования языков. Проекты законов будут вноситься и рассматриваться исключительно на румынском языке, без обязательного перевода на русский на этапе их обсуждения. Перевод на русский язык будет осуществляться только после принятия и публикации актов, сообщает logos-pres.md.
В частности, статья 15 проекта кодекса устанавливает, что языком работы парламента является румынский. Кроме того, статья 67 предусматривает, что проекты нормативных актов подаются только на румынском языке в оригинале — в бумажной и электронной форме.
Сейчас действуют другие нормы. Согласно Регламенту парламента, являющемуся законодательным актом, проекты законов представляются на румынском языке с обязательным переводом на русский.
Ранее секретарь парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, депутат PAS Игорь Талмазан объяснил необходимость таких поправок «очень серьезной проблемой с переводами».
— Речь идет как о парламенте, так и о правительстве. Центральные органы публичной власти в целом не располагают переводчиками, услуги в основном контрактуются, и качество очень низкое. Сильно задерживается публикация нормативных актов, поскольку не успевают обеспечить надлежащее качество, — отметил Талмазан.
Он сообщил, что согласованная формула предполагает, что акты будут публиковаться на русском языке, но сами проекты нормативных актов на этапе рассмотрения не будут представлены на русском. В случае принятия Кодекса о функционировании парламента, парламенту потребуется корректировка существующей нормативной базы.
