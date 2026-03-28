Трамп рассказал, как Иран атаковал авианосец США «с 17 разных сторон»

Gerald R. Ford принимает участие в операции США в Иране. 12 марта на его борту произошло возгорание, его тушили в течение 30 часов. В ВМС США заявили, что «причина пожара не связана с боевыми действиями». Как писала греческая газета Kathimerini, авианосец вернут на военно-морскую базу для проведения расследования по факту инцидента: согласно одной из версий, пожар был умышленно устроен членами экипажа авианосца с целью прекращения боевой миссии.