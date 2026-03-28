Трамп рассказал, как Иран атаковал авианосец США «с 17 разных сторон»

Иран атаковал авианосец ВМС США с 17 разных сторон. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Майами.
«А потом они напали на нас, ударили с 17 разных сторон. Они были здесь. Они были там. Мы бежали, спасая свои жизни», — сказал американский лидер.
Он не раскрыл, когда произошло нападение. Трамп также не упомянул название корабля, однако уточнил, что это «самый большой авианосец в мире». Сейчас самым большим авианосцем в мире является Gerald R. Ford.
Gerald R. Ford принимает участие в операции США в Иране. 12 марта на его борту произошло возгорание, его тушили в течение 30 часов. В ВМС США заявили, что «причина пожара не связана с боевыми действиями». Как писала греческая газета Kathimerini, авианосец вернут на военно-морскую базу для проведения расследования по факту инцидента: согласно одной из версий, пожар был умышленно устроен членами экипажа авианосца с целью прекращения боевой миссии.
Gerald R. Ford прибыл на базу Суда на греческом острове Крит 23 марта. Как писал Bloomberg, на судне обнаружили более глубокие проблемы после пожара.
Defence Security Asia сообщило 16 марта, что США перебросили два своих авианосца Gerald R. Ford и Abraham Lincoln в центральную часть Красного моря и юго-западные воды Омана после серии иранских атак.
