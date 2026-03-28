Иран сообщил об ударе по «украинскому складу» в Дубае с 21 украинцем

КСИР уничтожил склад украинских противодронных систем в ОАЭ, утверждает IRIB. По данным иранских властей, там находился 21 украинец. Киев опроверг заявление Тегерана.

Источник: РБК

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил об уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщает IRIB.

«В ходе совместной операции аэрокосмических и военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции был уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам, расположенный в Дубае для оказания помощи американской армии, где также находился 21 украинец», — сказано в сообщении.

КСИР предположил, что украинцы могли погибнуть.

МИД Украины опроверг заявление Ирана. «Это ложь», — сказал представитель ведомства Георгий Тихий.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее объявил о переброске 201 украинского специалиста по противодействию дронам в странах Персидского залива. Он предлагал направить украинских советников для помощи американским военным в борьбе с иранскими БПЛА. Однако президент США Дональд Трамп отказался.

«Нам не нужна помощь Украины в защите от беспилотников», — сказал он. По словам Трампа, Киев никак не помогает Соединенным Штатам отражать ответные удары дронов со стороны Ирана.

