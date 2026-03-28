Киев опроверг сообщение Ирана об ударе по «украинскому складу» в Дубае

На прошлой неделе Украина направила 201 военного эксперта по защите от беспилотников типа «Шахед» на Ближний Восток, в том числе в ОАЭ. До этого Зеленский также сообщал об отправке дронов-перехватчиков и экспертов на военные базы США в Иордании.