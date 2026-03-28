Киев опроверг сообщение Ирана об ударе по «украинскому складу» в Дубае

«Это ложь, официально опровергаем эту информацию», — сказал Тихий.
Ранее Гостелерадиокомпания Ирана (IRIB) сообщила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) уничтожил склад украинских противодронных систем в Дубае. По данным иранских властей, там находился 21 украинец. КСИР предположил, что они могли погибнуть.
В начале марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что США попросили Украину обеспечить помощь в противодействии иранским дронам «Шахед». Он пообещал отправить в регион специалистов по противодействию атакам дронов.
Президент США Дональд Трамп в ответ подчеркнул, что Вашингтон не нуждается в помощи Киева в борьбе с иранскими беспилотниками.
На прошлой неделе Украина направила 201 военного эксперта по защите от беспилотников типа «Шахед» на Ближний Восток, в том числе в ОАЭ. До этого Зеленский также сообщал об отправке дронов-перехватчиков и экспертов на военные базы США в Иордании.
